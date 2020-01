Giannis Antetokounmpo : « C’est bien de jouer des matchs serrés du moment que vous les gagnez, non ? »

Milwaukee, l’équipe la moins habituée à disputer des fins de matchs serrées, a dû s’employer pour se débarrasser sur le fil (victoire 106-104) de la 12ème équipe de l’Ouest cette nuit, Minnesota. Les Bucks (31-5) ne comptent en effet qu’un total de 37 minutes de « clutch time » disputées sur leurs 36 premiers matchs 2019-20, et s’imposent en moyenne de 12.9 points à chaque match.

« C’est bien de jouer des matchs serrés du moment que vous les gagnez, non ? Parce que tu en apprends sur toi et sur ce que tu dois faire pour progresser. On a gagné beaucoup de matchs de 10, 15 points, mais en playoffs ce n’est pas comme ça que ça va se passer. Quand tu joues de très, très bonnes équipes, ça ne se passe pas comme ça. Donc c’est bien de jouer des types de matchs variés. » Giannis Antetokounmpo, 32 points, 17 rebonds

« C’est clairement une bonne chose pour nous. On apprend beaucoup de ce genre de situations. On a la bonne attitude dans ces situations. » Brook Lopez, 11 points et 6 contres

« Giannis nous a tiré d’affaire dans de nombreuses situations. Ce soir ça a été un de ces matchs où on n’a pas trouvé le rythme, mais on s’est accroché quand même. » Khris Middleton, 13 points à 5/18