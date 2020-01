Inquiétude pour Jonathan Isaac; L’ailier est optimiste

Jonathan Isaac et le Magic d’Orlando vont attendre fébrilement le verdict de l’IRM qui passera aujourd’hui l’ailier. Cette nuit, après seulement 2 minutes de jeu, il s’est tordu le genou droit sur un mauvais appui. Il a dû sortir sur civière et le Magic a officiellement annoncé une hyperextension du genou. D’après son ressenti, le pire semble avoir été toutefois évité.

« Je ne me suis jamais blessé au genou. Quand c’est arrivé j’ai de suite pensé au pire ‘Wow man, c’est fini.’ Mais alors que j’étais allongé par terre, j’ai commencé à mieux me sentir. Donc je me suis dit que c’était le signe que ça allait aller. » Isaac