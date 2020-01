Jimmy Butler et Jordan Brand, c’est fini !

Breaking news dans le domaine du sponsoring : Jimmy Butler et Jordan Brand ont décidé mutuellement de mettre fin à leur collaboration (le contrat devait initialement prendre fin le 30 septembre 2020). La star du Heat devient donc le free agent sneakers le plus convoité du marché, Luka Doncic venant lui de s’engager avec… Jordan Brand.

Place désormais pour lui aux négociations entre adidas (avec qui il avait signé en tant que rookie pour 3 ans), Puma ou encore Under Armour (Reebok, New Balance, ANTA, Converse, Li-Ning…) afin d’aller chercher un contrat de plusieurs années.

BREAKING: Miami Heat All-Star Jimmy Butler and Jordan Brand have mutually parted ways, making him the highest profile current sneaker free agent.

Butler is now expected to begin negotiations with all brands for a new multi-year sneaker deal.https://t.co/FMi9shCplG

— Nick DePaula (@NickDePaula) January 2, 2020