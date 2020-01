L’anecdote de Dirk Nowitzki sur Kobe Bryant, le « meilleur joueur qu’il a affronté »

Considéré comme un des meilleurs joueurs de l’histoire et parmi les meilleurs scoreurs, Kobe Bryant a fait souffrir plus d’une défense dans sa carrière. Et ceux qui l’ont affronté dans leur prime le désignent souvent comme le meilleur attaquant à qui ils ont eu affaire. C’est le cas de Tony Parker par exemple qui le cite très souvent, mais aussi de Dirk Nowitzki

« Kobe, nous avons tout essayé. Il était juste…tu ne pouvais pas le stopper. Il était indéfendable. Une fois il était dans le corner et on arrivait au bout des 24 secondes, et il était juste devant notre banc. Quelqu’un était positionné de façon à ce qu’il se puisse pas se tourner sur son épaule gauche et shooter avec la main droite. Il était coincé, puis il a vu que l’horloge des 24 secondes arrivait à son terme et il s’est tourné et a shooté de la main gauche, un shoot à 3-pts depuis le corner. Nous étions là ‘Mais c’est quoi ça ?!' » Dirk

Ce fameux shoot, le voilà :

« Son niveau technique était incroyable, il n’y a pas un seul shoot qu’il n’avait pas dans son répertoire. Donc pour moi, dans mes 20 ans de carrière, il était probablement le meilleur attaquant, ou même le meilleur joueur que j’ai affronté. » Dirk

Via Shot Science Basketball