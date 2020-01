Le pire est évité pour Jonathan Isaac, qui sera tout de même absent plusieurs mois

Edit : des nouvelles de Jonatha Isaac, qui a passé une IRM qui n’a révélé aucun dégât au niveau des ligaments antérieur, postérieur ou latéral internet. Cependant il souffre d’une sévère entorse (lésion de l’angle postéro-lateral du genou) et d’une contusion osseuse. Il n’a pas besoin d’opération et il est annoncé out pour une durée indéterminée et sera réévaluée dans 8 à 10 semaines.

Tout dépendra de la façon dont il répond au traitement et à sa rééducation. Ca reste un gros coup dur pour lui et le Magic même si le pire a été évité.

9h30 : Jonathan Isaac et le Magic d’Orlando vont attendre fébrilement le verdict de l’IRM qui passera aujourd’hui l’ailier. Cette nuit, après seulement 2 minutes de jeu, il s’est tordu le genou droit sur un mauvais appui. Il a dû sortir sur civière et le Magic a officiellement annoncé une hyperextension du genou. D’après son ressenti, le pire semble avoir été toutefois évité.

« Je ne me suis jamais blessé au genou. Quand c’est arrivé j’ai de suite pensé au pire ‘Wow man, c’est fini.’ Mais alors que j’étais allongé par terre, j’ai commencé à mieux me sentir. Donc je me suis dit que c’était le signe que ça allait aller. » Isaac

Ce serait un énorme coup dur pour Orlando et l’ailier si un ligament était déchiré mais il semblerait plutôt qu’on se dirige vers une entorse, en espérant qu’elle ne soit pas trop sérieuse.

Avant la rencontre il tournait à 12.3 points et 7.1 rebonds.