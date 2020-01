Les briques s’accumulent mais les victoires aussi pour Paul George et les Clippers

Gagner même quand les shoots ne rentrent pas, c’est un des objectifs de chaque équipe NBA. Un objectif que remplissent plutôt bien les Clippers (24-11, 3ème à l’Ouest) alors que Paul George n’a pas la patte ces derniers temps. L.A. a en effet gagné 8 matchs sur 11 lorsque l’ailier shoote à 40% ou moins. Dernier exemple en date mardi soir dans la victoire des Clippers 105-87 à Sacramento.

George a terminé à 21 points à 6/25 (6/6 aux lancers-francs, 3/14 à 3-points), Kawhi Leonard à 24 points à 8/21 et Montrezl Harrell à 7 points à 2/9. Le reste de l’équipe : 60% aux tirs (20/33).

« Ils ont élevé leur niveau de jeu quand on avait le plus besoin d’eux. » Paul George via L.A. Times

« C’est ce que font les équipes qui visent le titre. En playoffs, le meilleur joueur ne va pas toujours faire de grands matchs. Ça peut être quelqu’un qui sort du banc, ou qui est dans le cinq et qui fait un gros match qui nous propulse vers la victoire. On doit continuer à apprendre de ces expériences, à progresser et à savoir au fond de nous qu’on peut tous ensemble gagner ce match. » Kawhi Leonard