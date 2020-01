Les équipes porteront un liseré noir en hommage à David Stern

Hier la NBA a perdu une de ses figures emblématiques en la personne de David Stern. Ce dernier a été à la tête de la ligue pendant 30 ans et a grandement contribué à ce qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui. Les hommages pleuvent depuis hier et c’est sans surprise qu’on apprend par l’intermédiaire de Casey Holdahl que les franchises NBA vont arborer un liseré noir en hommage à l’ancien Commissioner. Elles le porteront sur le maillot pour le reste de la saison.

The Blazers, along with all 29 other teams, will wear black jersey stripes for the rest of the season to honor the memory of David Stern.

— Casey Holdahl (@CHold) January 2, 2020