Les légendes et superstars NBA rendent hommage à David Stern

À l’annonce de la mort de David Stern hier à l’âge de 77 ans, il y a eu une vague d’hommages de la part du monde du basket et notamment des légendes et stars NBA.

« Sans David Stern, la NBA ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Il a guidé la ligue à travers les périodes de turbulences et l’a fait grandir jusqu’à ce qu’elle devienne un phénomène international, créant des opportunités que peu auraient imaginé avant. Sa vision et son leadership m’ont fourni la scène internationale qui m’a permis de réussir. David avait un amour profond pour le basket et exigeait l’excellence chez tous ceux qui le côtoyaient, et je l’admirais pour ça. Je n’en serais pas là sans lui. J’offre mes plus sincères condoléances à Dianne et à sa famille. » Michael Jordan « Je ne peux pas mettre de mot sur ce que l’amitié de David Stern a signifié pour moi, mais aussi pour tant d’autres. Il a changé tellement de vies. David était un grand innovateur et a fait de ce sport que nous aimons ce qu’il est aujourd’hui. C’est une perte horrible. Nos coeurs sont avec Dianne et leur famille. Repose en paix mon ami. » Bill Russell

I can not put into words what the friendship of David Stern has meant to me but many others. He changed so many lives. David was a great innovator and made the game we love what it is today. This is a horrible loss. Our hearts are with Dianne & their family. RIP my friend. @NBA pic.twitter.com/mbnneqm18s — TheBillRussell (@RealBillRussell) January 1, 2020

« Je n’oublierai jamais quand vous avez appelé mon nom sur la scène et que j’ai serré votre main. Mon rêve est devenu réalité. Merci pour votre engagement envers ce magnifique sport qu’est le basket et qui a changé la vie de tellement de jeunes adultes et enfants, et encore plus important, votre vision de faire de ce sport quelque chose de planétaire n’a été possible que grâce à vous. Vous avez fait de ce sport le plus grand de la planète. Ça a été un honneur de vous connaitre personnellement. Reposez en paix au paradis David Stern. Mes prières vont à votre famille et vos amis durant ces temps difficiles. » LeBron James

« Cookie et moi sommes dévastés d’apprendre le décès de mon ami de très longue date et ancien commissioner NBA David Stern. Un grand homme, un mari, un père, un ami, un businessman et un visionnaire. Je l’aimais et je le respectais. Pendant 30 ans en tant que commissioner de la NBA, David a fait grandir la NBA pour devenir l’une des ligues les plus populaires au monde grâce à ses idées révolutionnaires. Il a fait passer la finale de la NBA du différé au direct, puis il a commencé à mettre en vedette les Celtics de Larry Bird et mes Showtime Lakers sur CBS tous les dimanches. David Stern a écrit l’histoire. Quand j’ai annoncé en 1991 que j’avais le VIH, les gens pensaient qu’ils pouvaient attraper le virus en me serrant la main. Quand David m’a permis de jouer le All-Star Game 1992 à Orlando, puis ensuite les Jeux Olympiques avec la Dream Team, nous avons pu changer le monde. » Magic Johnson

Cookie and I are devastated to hear about the passing of my longtime friend and former NBA Commissioner David Stern. A great man, husband, father, friend, businessman, and visionary, I loved and respected him. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 1, 2020

« Le basket a changé à de nombreux égards grâce au leadership et à la vision de David Stern. Il exigeait le meilleur de tout le monde parce qu’il avait les mêmes exigences à son égard. Respect. Merci Commissionner. RIP. » Kobe Bryant

The game changed in so many ways under David Stern’s leadership and vision. He demanded the best of everyone because he gave it himself. #Respect Thank you Commissioner. RIP 🙏🏾 pic.twitter.com/veT9GQfrdC — Kobe Bryant (@kobebryant) January 1, 2020

« La NBA doit une fière chandelle à David Stern. Son courage, son intelligence pour innover, sa ténacité et sa capacité à gérer notre ligue, qui est devenue un succès mondial. Il a tracé la voie du basketball moderne. Nous avons tous bénéficié de sa vision et de ses fortes convictions. » Isiah Thomas

The NBA owes David Stern a debt of gratitude. His courage, innovation intelligence, tenacity & his ability to manage our league that has become a global success. He charted a path for modern-day basketball. We all benefited from his vision and strong beliefs. #ripdavidstern — Isiah Thomas (@IsiahThomas) January 1, 2020

« Repose en paix M.David Stern. Le meilleur commissioner de l’histoire. » Shaq

RIP Mr David Stern

The best commissioner to ever do it. pic.twitter.com/SgO0hMX3Ia — SHAQ (@SHAQ) January 1, 2020

« C’est un jour très triste pour le basket. Nous avons vu beaucoup David Stern dans les années 90 et je le trouvais gentil, réfléchi et presque toujours la personne la plus intelligente de la pièce. Il était un innovateur qui a contribué à faire de notre sport un sport mondial et son impact ne sera jamais oublié. RIP, commissaire. » Scottie Pippen

Very sad day for basketball. We saw David Stern a lot in the 90s and I found him to be kind, thoughtful and almost always the smartest person in the room. He was an innovator who helped grow our sport into a global game and his impact will never be forgotten. RIP, Commissioner. pic.twitter.com/FzlJwnJmrK — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 1, 2020

« Je n’oublierai jamais les mots que vous avez prononcés ce jour-là! « Avec le 7e choix », ça changé ma vie pour toujours. Merci à vous et à votre famille pour votre leadership et votre engagement à développer le basket dans le monde. Nous sommes reconnaissants à jamais. RIP Commisoner Stern! » Stephen Curry

Will never forget the words you spoke this day! "With the 7th pick" changed my life forever. Thank you and your family for your leadership and commitment to growing the game of basketball around the World. Forever grateful. RIP Commisoner Stern! pic.twitter.com/o7S4IT54NQ — Stephen Curry (@StephenCurry30) January 1, 2020

RIP David Stern🙏🏾! Shaking your hand on June, 26, 2003 was a dream come true ❤️ pic.twitter.com/ZCT7naJPcU — DWade (@DwyaneWade) January 1, 2020

Sad news. We lost a legend! RIP David Stern — Dirk Nowitzki (@swish41) January 1, 2020

« La ligue ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans vous. Vous allez manquer à toute la famille NBA et les fans dans le monde. RIP David Stern » James Harden

The league wouldn’t be what it is today without you. The entire NBA family and fans around the world will miss you. 💔 #2009Draftday

RIP David Stern🙏🏾 pic.twitter.com/tnSYMsTnjp — James Harden (@JHarden13) January 1, 2020

Today the #NBAFamily lost a legend, a leader that changed our game for the better. A father, a husband, a friend. RIP #DavidStern, you will forever be missed. 🙏🏼 pic.twitter.com/0dColRyTOT — Pau Gasol (@paugasol) January 1, 2020

Th NBA and my family would not be in our position if wasn’t for one of the greatest Commissioners in professional sports. RIP David Stern. The game thanks you and will miss you. — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) January 1, 2020

RIP David Stern, a trail blazer in making the NBA truly a global sport. We can’t thank you enough. Condolences to the Stern Family 🙏🏽 — Ben Simmons (@BenSimmons25) January 1, 2020