Les rookies du mois de décembre viennent d’être dévoilés et il s’agit pour la conférence Est de Kendrick Nunn (Miami Heat) et pour la conférence Ouest de Ja Morant (Memphis Grizzlies).

Heat guard Kendrick Nunn and Grizzlies guard Ja Morant have been named the NBA Eastern and Western Conference Rookies of the Month, respectively, for games played in December.

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) January 2, 2020