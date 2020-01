Markelle Fultz fête D.J. Augustin : « J’ai pensé au Gatorade, mais je ne voulais pas que les gens de la salle aient à tout nettoyer derrière »

Auteur de 25 points (record en saison) à 7/15, 3 rebonds et 9 passes en sortie de banc dans la victoire 122-101 du Magic à Washington mercredi soir, D.J. Augustin tourne désormais à 14.9 points et 5.1 passes sur les 9 derniers matchs (4V-5D) de son équipe. Le meneur de 32 ans et 1,80 m a inscrit 9 de ses 25 points et distribué 3 passes dans le 4ème quart-temps face aux Wizards.

Le natif de New Orleans passé par l’université de Texas a aussi signé un presque parfait 9/10 aux lancers-francs. Son précédent record en saison, enregistré le 3 décembre, était de 24 points, et c’était déjà à la Capital One Arena.

« Je ne sais pas, j’essaie simplement d’être régulier. L’adversaire n’a pas d’importance. J’essaie juste d’aider autant que possible l’équipe. » D.J. Augustin via Orlando Sentinel

« Si vous regardez bien, depuis 3 semaines et demi environ il joue à un très haut niveau. Il fait beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément. Il crée beaucoup d’attaque pour notre équipe et il a été phénoménal ce soir. » Steve Clifford