Michael Jordan : « Je n’en serais pas là sans David Stern »

Hier la NBA a perdu un de ses grands leaders, David Stern. Pendant 30 ans à la tête de la ligue, il a fait d’une ligue qui balbutiait une référence dans le monde entier. Il est en grande partir responsable de ce qu’elle est devenue et a posé les bases pour que des athlètes comme Michael Jordan deviennent des légendes, au-delà des simples terrains de basket. MJ, qui est arrivé en NBA en même temps que Stern en prenait les commandes, lui a rendu hommage.

« Sans David Stern, la NBA ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Il a guidé la ligue à travers les périodes de turbulences et l’a fait grandir jusqu’à ce qu’elle devienne un phénomène international, créant des opportunités que peu auraient imaginé avant. Sa vision et son leadership m’ont fourni la scène internationale qui m’a permis de réussir. David avait un amour profond pour le basket et exigeait l’excellence chez tous ceux qui le côtoyaient, et je l’admirais pour ça. Je n’en serais pas là sans lui. J’offre mes plus sincères condoléances à Dianne et à sa famille. » Michael Jordan