Russell Westbrook : « Quand j’ai des gars plus petits sur moi, je les maltraite comme ils devraient être maltraités »

Jamal Murray, Monte Morris, Malik Beasley, tous les trois ont goûté aux post-ups fadeaways de Russell Westbrook dans la victoire 130-104 des Rockets sur Denver mardi au Toyota Center.

Interrogé sur ce choix d’attaquer systématiquement ses vis-à-vis dos au panier dans ce match, le MVP 2017 a expliqué avoir fait un constat simple :

– Avez-vous vu quelque chose qui vous a poussé à faire ce choix, ou est-ce que vous vous sentiez particulièrement confiant ?

– (grand sourire) Je suis toujours confiant premièrement, je suis un gars très confiant. Deuxièmement, quand j’ai des gars plus petits sur moi, je les maltraite comme ils devraient être maltraités, c’est-à-dire dos au panier. C’est ma force et je vais l’utiliser autant de fois que possible. Si la prise à deux ne vient pas, pour moi j’ai l’avantage. »