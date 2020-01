Zion Williamson s’est entraîné normalement pour la 1ère fois !

Bonne nouvelle et cela confirme les informations de Shams, Zion Williamson s’est entraîné normalement aujourd’hui et c’est la première fois depuis sa blessure. Rappelons qu’il a été opéré d’une déchirure du ménisque mi-octobre, et était annoncé out 6 à 8 semaines, des prévisions largement dépassées.

Cela ne veut toutefois pas dire que son retour est imminent et Alvin Gentry a annoncé qu’il ne jouera pas lors du road trip à l’Ouest, vendredi à Los Angeles face aux Lakers et samedi à Sacramento. Le prochain match à domicile des Pelicans c’est le 6 face au Jazz, puis ensuite le 8 face aux Bulls. Il y a un petit espoir qu’il puisse revenir lors d’un de ces deux matchs, mais il faudra sans doute attendre encore un peu.

Gentry a précisé que l’équipe y allait lentement avec lui et pour le moment aucune restriction de minutes n’a encore été déterminée.