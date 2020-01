Enfin 2 d’affilée pour les Clips ! Rivers : « À la mi-temps j’ai suggéré qu’on défende peut-être un peu plus; Un duel à l’ancienne »

Sans 6 joueurs dont Blake Griffin (genou) l’ex-Clipper jeudi soir au Staples Center, les Pistons n’ont pas démérité mais ils n’ont pas non plus fait le poids dès que les hommes de Doc Rivers ont décidé d’accélérer. Pour leur premier match d’une série de 4 rencontres à domicile en 9 jours, ces derniers ont gagné (126-112) un 2ème match consécutif pour la première fois depuis le 13 décembre. Detroit de son côté s’incline pour la 4ème fois d’affilée malgré son 33-20 dans le dernier quart.

Absent lors de la victoire des siens mardi à Sacramento en raison de la naissance de son fils, Syx, Lou Williams (22 points, 5 rebonds, 5 passes) est le seul Clipper à avoir atteint la barre des 30 minutes dans ce match.

« Dans le 4ème quart-temps ils jouaient juste librement, on avait tellement d’avance, ils ont réussi à rattraper un peu leur retard. Mais j’ai trouvé qu’on avait bien joué des deux côtés du terrain. » Lou Williams

Ah ?

« À la mi-temps j’ai suggéré qu’on défende peut-être un peu plus. Parce que ça n’avait pas été le cas, pas du tout. Il faut aussi saluer ce qu’ils ont fait, Derrick Rose était indéfendable en première mi-temps. Mais quand tu as autant d’absents en face, qu’en plus Blake en fait partie et qu’ils arrivent quand même à scorer alors que tu es censé être une bonne équipe défensive, c’est bien décevant. Dans le troisième nos gars ont défendu, scoré, creusé une grosse avance. Et puis ils ont recommencé à faire la même chose que sur les deux premiers quarts. Mais bon, je prends la victoire quand même. » Doc Rivers

Neuf joueurs sont entrés en jeu pour Detroit, et tous ont marqué au moins 10 points, dont Bruce Brown, 15 points, et Sekou Doumbouya, en double-double (10 points à 4/11, 11 rebonds) pour sa première titularisation NBA, également synonyme de défense sur Kawhi Leonard, auteur de 18 points à 8/16 (1/3 à 3-points), 6 rebonds et 5 passes. L’ailier a été l’un des 6 Clippers (sans Pat Beverley, blessé au poignet) à marquer au moins 10 points, avec Montrezl Harrell, JaMychal Green, Paul George (qui n’a pas joué la seconde mi-temps en raison de douleurs au niveau de l’ischio-jambier) et Moe Harkless.

« (à propos de George) Il ne s’est rien passé, il a juste ressenti une tension, donc on a simplement décidé de ne pas le faire revenir. Il va être évalué, je pense que c’est dans le dos plus que dans les jambes, mais je ne sais pas. » Doc Rivers

Ivica Zubac (8 points à 4/5, 5 rebonds et 4 contres) s’est lui bien battu à l’intérieur face à Andre Drummond (10 points à 3/10, 12 rebonds) et en seulement 18 minute de jeu.

« On aurait dit deux dinosaures qui s’attaquaient. Lui et Drummond s’éclataient. C’était comme si Drummond avait dit : ‘Wow, quelqu’un de ma taille, je peux lui rentrer dedans’. Et Zu a fait pareil. C’était sympa, un duel à l’ancienne.» Doc Rivers

via OC Register