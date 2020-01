- in Oklahoma City Thunder

By ClemFiz

La paire Chris Paul – Shai Gilgeous-Alexander a raison des Spurs, 4/4 pour OKC et fin d’une longue série à San Antonio !

Le Thunder restait sur 9 défaites à San Antonio avant d’y jouer jeudi soir et de mettre fin à cette série avec un succès 109-103. Et si Shai Gilgeous-Alexander a terminé meilleur marqueur de l’équipe avec 25 points (10/18, 7 rebonds, 5 passes), on retiendra surtout le money time de l’expérimenté Chris Paul, 16 points (8/14, 8 rebonds, 5 passes) dont 10 dans le 4ème quart-temps pour aider OKC à décrocher un 4ème succès de rang face aux Spurs de DeMar DeRozan (30 points à 13/25, 4 rebonds, 3 passes).

Avec 5 joueurs à au moins 10 points dont Dennis Schröder avec 19 unités (6/14, 3 passes) le Thunder n’a perdu que 4 ballons au total (1 seul pour Paul) sur ce match, son plus petit total de la saison. En tête 55-46 à la pause après un 2ème quart dominé 28-19, les Spurs ont été tenus à 37% dans le 3ème quart. Toujours devant 76-74 et également portés par les 22 points (7/13, 11 rebonds) de LaMarcus Aldridge, ils ont encaissé 15 points de Gilgeous-Alexander dans la période, remportée 28-21 par OKC. Les visiteurs ont ensuite démarré le dernier quart sur un 18-9 pour prendre définitivement le contrôle des opérations. Paul a shooté à 5/7 dans les 12 dernières minutes.