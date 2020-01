La tornade Clippers s’abat sur Detroit; Première titularisation pour Sekou Doumbouya !

Après avoir pris jusqu’à 31 points d’avance face aux Pistons cette nuit, les Clippers ont pu se payer le luxe de lever le pied dans un dernier quart dominé 33-20 par leurs adversaires, battus 126-112 au final.

Seul Lou Williams (22 points à 7/16, 5 rebonds, 5 passes) a atteint les 30 minutes de jeu à Los Angeles : Kawhi Leonard a joué 24 minutes pour 18 points à 8/16, 6 rebonds et 5 passes, Paul George 15 minutes (il n’a pas joué en seconde mi-temps en raison de douleurs à l’ischio gauche) pour 12 points à 5/10, 3 rebonds et 3 passes, et Montrezl Harrell a terminé meilleur marqueur de l’équipe avec 23 points à 9/17, 4 rebonds et 4 contres en 27 minutes en sortie de banc.

En face 9 joueurs de Detroit (42.6% aux tirs contre 53.8%) ont signé au moins 10 points, dont Sekou Doumbouya, titulaire et en double-double avec 10 points à 4/11 et 11 rebonds en 27 minutes de jeu. Devant 33-30 après un quart-temps, les Pistons ont encaissé un 9-0 et un 10-0 dans le 2ème quart et se sont retrouvés menés 69-63 à la pause puis 106-79 après 3 quart-temps et un 37-16 encaissé.

C’est une 2ème victoire d’affilée pour les Clippers (29 passes décisives à 20), et une 3ème défaite de rang pour Detroit.