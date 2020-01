- in Miami Heat

By ClemFiz

L’entraînement a payé pour Miami, les Raptors cadenassés comme jamais depuis plus de 4 ans ! Mini score, grosse série !

Deuxième match contre Toronto et deuxième victoire pour le Heat, vainqueur 84-76 jeudi soir après avoir passé 2 heures à travailler la défense lors d’un long entraînement la veille. Résultat les Raptors ont terminé avec leur plus petit nombre de points sur un match en plus de 4 ans. Miami n’a toujours pas perdu 2 matchs d’affilée cette saison (9-0 après une défaite).

Bam Adebayo a terminé à 15 points (7/8) et 14 rebonds, Tyler Herro et Goran Dragic ont inscrit 13 points chacun, Derrick Jones Jr. a ajouté 10 points et Jimmy Butler 8 points (2/10), 12 rebonds et 7 passes.

Menés 42-39 à la mi-temps, les Raptors ont égalisé à 60 partout sur 3 lancers-francs d’OG Anunoby à 1’21 de la fin du 3ème quart, mais le Heat a répondu par un 17-5 dans le 4ème quart-temps et a tenu ses adversaires à 16 points dans la période. Le précédent record du moins de points encaissés cette saison était de 94 cette saison contre New Orleans le 16 novembre. Quant aux Raptors, leur plus petit total de la saison remontait au 11 novembre face aux Clippers avec 88 points.

Serge Ibaka a terminé à 19 points et 10 rebonds pour Toronto, Kyle Lowry 15 points, Rondae Hollis-Jefferson 13 et Anunoby 12 points et 12 rebonds. L’équipe a été limitée à 31.5% (6/42 à 3-points). Une minute de silence a été observée en hommage à David Stern, décédé mercredi à l’âge de 77 ans, avant la rencontre.