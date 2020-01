Les Nets coupent David Nwaba; Un remplaçant arrive

Victime d’une rupture du tendon d’Achille droit contre les Spurs le 19 décembre dernier, David Nwaba (26 ans, 1,96 m) a été coupé par les Brooklyn Nets selon The Athletic. Cela débloque une place dans le roster pour la franchise. Cette place elle est pour Justin Anderson, qui avait été coupé par les Wizards lors de la pré-saison.

Le montant du contrat de Nwaba pour 2019-20 est d’1,6 million de dollars, et son année 2020-21 (1,8 million) n’était pas garantie. Cette saison, le natif de Los Angeles précédemment passé par les Lakers, les Bulls et les Cavs et qui s’est construit une réputation de bon défenseur tournait à 5.2 points, 2.3 rebonds, 0.6 interception et 0.6 contre par match en 13.4 minutes et 20 rencontres.