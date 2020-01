Première titularisation = premier double-double pour Sekou Doumbouya !

En G-League depuis le début de saison à attendre sa chance, Sekou Doumbouya l’a enfin eu cette nuit face aux Clippers. Limité à des miettes, cette fois Dwane Casey a décidé de le titulariser pour amener de la taille face aux ailiers Kawhi Leonard et Paul George alors que les siens sont décimés. Une belle preuve de confiance et pour cette première le Français s’est plutôt, bien débrouillé avec un double-double : 10 points à 4/11 dont 0/4 à 3-pts, 11 rebonds et 1 interception en 27 minutes de jeu, soit plus de temps de jeu que depuis le début de sa carrière.