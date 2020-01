Stratégie payante pour Rick Carlisle avec Luka Doncic : « Je lui en ai parlé hier […] C’était de ma faute »

Le match à égalité 93 partout après 36 minutes de jeu, les Mavericks ont balayé Brooklyn 30-18 dans le dernier quart-temps jeudi soir et se sont imposés 123-111 à l’American Airlines Center. L’équipe a shooté à 12/21 dans les 12 dernières minutes, tout en tenant ses adversaires à 7/21 dont 2/12 à 3-points. Une parfaite façon de démarrer une série de 6 matchs à domicile pour les Texans, 5ème de la conférence Ouest avec un bilan de 22-12.

« On a joué notre meilleure défense du match dans le dernier quart. On est à notre meilleur niveau quand on joue en transition et je pense que ça a été la clé pour nous. » Luka Doncic

« C’était un peu le match auquel on s’attendait, avec beaucoup de scoring et d’agressivité dans le jeu. Ça allait dépendre du fait qu’on réussisse ou non à faire un quart-temps complet solide en défense. Dans le regroupement avant le 4ème quart-temps, Jamahl Mosley – qui s’occupe de notre défense – a dit : ‘Hey les gars, il nous faut un quart-temps à 20 points encaissés max’. Les gars ont répondu avec un quart-temps à 18 points encaissés. C’est là-dessus qu’on gagne le match. » Rick Carlisle

Le tout sans leurs deux titulaires Kristaps Porzingis (genou) et Tim Hardaway Jr. (ischio-jambier), mais avec encore une fois un grand Luka Doncic : le sophomore leader au vote des fans pour le All-Star Game a compilé 31 points – dont 15 à 5/7 et 3/3 à 3-points dans le dernier quart-temps – à 9/18, 13 rebonds et 7 passes en 34 minutes de jeu.

De 7’27 de la fin du 4ème à 1’31 et sous les « M-V-P » du public, le Slovène a participé à un 20-8 décisif qui a fait passer le score de 103-100 à 123-108.

Dans le 3ème quart-temps, dominé 33-28 par Dallas, Doncic n’a joué que 5 minutes et 13 secondes.

« Il jouait sur de trop longues périodes et ça l’affaiblissait vraiment sur les fins de matchs. Je lui en ai parlé hier. On l’avait déjà fait l’année dernière, on le repose plusieurs fois dans chacune des deux mi-temps. Ce n’est pas évident pour lui parce que c’est un joueur de rythme, mais on a besoin qu’il soit frais pour finir les matchs, et ce soir il a été spectaculaire sur les 4 dernières minutes du match. Il avait du jus, son shoot était là, son playmaking aussi. Je ne sais pas si ce sera exactement comme ça tous les soirs. Mais les 40 minutes il y a 2 jours à OKC ça l’a affecté en fin de match et c’était de ma faute. » Rick Carlisle

« Parfois on fera ça, d’autres fois non. On va en discuter et voir ce qui est le mieux pour moi. C’était un bon exemple ce soir, j’étais frais. » Luka Doncic