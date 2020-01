Une révélation pour les Kings ? Luke Walton : « Nous pensons que De’Aaron Fox est le gars qui va vraiment nous porter au niveau supérieur »

Sur 8 défaites de rang, les Sacramento Kings ont démarré de la pire des manières face aux Grizzlies, se retrouvant derrière au score de 20 points et 42-26 après 12 minutes. Mais les Californiens se sont accrochés et ont réussi à inverser la tendance pour finalement remporter enfin un match.

Quand tu es mené de 20 points en premier quart, c’est facile d’abandonner. C’est la chose la plus facile à faire, mais nos gars ont continué de s’accrocher et de se battre. Ils ont arraché la victoire. Voilà ce qu’est notre groupe.

L’homme du match c’est De’Aaron Fox. Comme attendu et annoncé après la dernière défaite, les Kings ont enfin couru et c’est lui qui a mené la danse et montré la voie. Il termine avec 27 points, 4 rebonds et 9 passes..

« Il est ce que nous appelons la tête de notre serpent. Nous avons beaucoup de gars dont nous pensons qu’il peuvent élever leur niveau et être des leaders. Mais nous pensons que Fox est le gars qui va vraiment nous porter au niveau supérieur. Il est jeune et ce sont de grosses responsabilités sur ses épaules, mais il en est conscient. Il sait ce que nous pensons de lui. » Luke Walton

Une grosse pression tout de même pour le jeune meneur

« Je dirais qu’il y en a un peu, mais je sais que si je vais sur le terrain et que je joue mon jeu, tout va bien se passer. Tu ne peux pas aller sur le terrain en étant nerveux parce qu’au bout du compte, ça reste du basket et tu essaies de faire ce que tu sais faire, tu vas au panier, tu crées des shoots pour les autres, tu mets beaucoup de shoots et je pense que de bonnes choses en découleront. » Fox

Et tout est parti de la défense pour les Kings, là aussi Fox donnant le ton avec 5 interceptions et 2 contres ! Il a fait parler ses instincts et sa vitesse de déplacement.

« Il est tellement rapide et il lit le jeu si bien que lorsqu’il est engagé, il vient en aide tellement rapidement, il est explosif. Cela nous a permis de nous projeter vers l’avant et de courir. Puis ça permet de mettre le public dans le match. Et enfin, ses coéquipiers le respectent vraiment, s’appuient sur lui et ça booste l’énergie du groupe. » Walton « C’est ce qu’il doit apporter pour que nous soyons excellents. Ses efforts en défense…comme je l’ai dit, c’est notre meilleur joueur. Il peut faire des actions en défense, accélérer le jeu, trouver des gars, attaquer le panier et mettre la pression sur la défense. C’est fun et c’est super à voir parce que cela booste la confiance. C’est un sacré talent. Il doit apporter cette énergie chaque soir. » Buddy Hield

Il a en plus été décisif puisqu’il a inscrit 10 de ses 27 points dans les 5 dernières minutes. Les Kings ont besoin de ce Fox agressif et qui exploite le jeu sur transition. Cette nuit les Kings ont marqué 23 points en contre-attaque, record de saison égalé.

« J’ai pris mes shoots ans le flow, mais j’ai aussi été très agressif. Je pense que j’ai abordé la rencontre en étant agressif. Tout le monde veut que je shoote plus parce qu’ils pensent que je refuse beaucoup de shoots. Mais j’essaie juste d’impliquer les gars et de rester agressif. Je trouve que j’ai fait du bon boulot sur ça aujourd’hui. » Fox

A lui de continuer dans cette voie pour que les Kings lancent enfin leur saison.

Au bout du compte je dois être, soit le joueur qui remonte vite le ballon, soit celui qui met de la pression défensive. Ca part de là et je pense que j’ai fait du très bon boulot sur ça, et je dois continuer. Je pense que le rythme aujourd’hui a été un des meilleurs de la saison. Si nous pouvons jouer sur ce rythme tout en défendant mieux que ce soir, je pense que nous pouvons nous mettre en position de gagner beaucoup de matchs. » Fox

Via The Athletic