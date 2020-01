Jabari Parker out au moins deux semaines

L’ailier fort des Hawks, out lors de 5 des 6 derniers matchs en raison de douleurs à l’épaule, a subi une procédure non-chirurgicale. Une intervention sur son épaule droit, qui va l’écarter des terrains plusieurs semaines. Il va démarrer une période de rééducation de deux semaines au terme de laquelle il sera réévalué afin de voir s’il peut reprendre la compétition.

L’ancien Buck effectue un début de saison très correcte avec 15 points à 50.4%, 6 rebonds, 1.8 passes et 1.3 interception en 26.2 minutes sur 32 rencontres.

An @emoryhealthcare injury update:

Jabari Parker underwent a non-surgical procedure on his right shoulder today at the Emory Sports Medicine Complex. He will enter a period of rehabilitation and treatment, and will be re-examined in two weeks. pic.twitter.com/OuN8miviy6

