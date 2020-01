Rendez-vous avec un spécialiste pour Joel Embiid, out pour l’affiche de ce soir

Lundi soir lors de la victoire des Sixers face au Thunder, Joel Embiid s’est disloqué un doigt en premier quart, mais après des premiers examens négatifs il a repris le match. Pas de fracture pour le Camerounais, mais il y a une petite crainte concernant un éventuel ligament touché. Il avait donc rendez-vous avec un spécialiste hier.

Pour le moment on ne connait pas le verdict, mais les Sixers ont d’ores et déjà annoncé qu’il ne jouera pas ce soir pour le choc face aux Sixers.

Il faut espérer pour le Camerounais et les 76ers que ce ne soit rien de sérieux.

Joel Embiid (left ring finger injury) is OUT for tomorrow’s game vs. Boston.

He is currently seeing a specialist. #Sixers

— Serena Winters (@SerenaWinters) January 8, 2020