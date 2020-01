Kyrie Irving bientôt de retour ? « Ca pourrait être plus tôt, mais je me donne une semaine »

Cela fait presque deux mois que l’on n’a pas vu Kyrie Irving sur un terrain de basket à cause d’une blessure à l’épaule. Et il bien il semblerait que le meneur des Nets ait fini de manger son pain noir, puisqu’il pourrait être bientôt de retour. D’ici une semaine d’après lui.

« On verra où ça en est dans les prochains jours. Je vais être réévalué demain, je vais voir comment je me sens demain. Ensuite viendra samedi, où je vais probablement m’entrainer. J’espère que je vais pouvoir jouer en plus de l’entrainement, la semaine prochaine ou quelque chose du genre. Ça pourrait être plus tôt, mais je me donne une semaine. Kyrie Irving.

Pour la première fois jeudi, le meneur a pu faire du cinq contre cinq avec contact à l’entrainement. Et sans aucune limitation, à part le fait qu’il doive continuer à soigner son épaule avant d’aller sur le terrain.

« Je vais devoir continuer à faire ça pendant la saison, et probablement le reste de ma carrière. » Kyrie Irving. hi

Le retour d’Irving va forcer Kenny Atkinson, le coach des Nets, à faire un choix. Depuis la blessure de l’ancien des Cavs, Spencer Dinwiddie cartonne dans le cinq majeur, et le remettre sur le banc pourrait être contre-productif.

« Mon boulot, au final, c’est de faire ce qui est le mieux pour l’équipe, ce qui s’adapte le plus à notre style. Et j’ai des idées, on en a parlé avec le staff, mais n’avons pas encore pris de décision. » Kenny Atkinson.

Parmi ces idées, celle d’aligner en même temps deux meneurs (Irving et Dinwiddie) et un arrière (Caris LeVert) doit flotter dans un coin de sa tête. Un peu comme le Thunder avec leur trio Dennis Schroder, Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander.

« Dinwiddie-Irving serait un tandem compliqué à suivre pour les adversaires. Et en défense, Spencer peut jouer deux facilement. Il mesure…. donc c’est bon. Et il est bon des deux côtés du terrain. C’est excitant de réfléchir à ce que ça pourrait donner. On pourrait avoir Caris, Spencer et Kyrie ensemble sur le terrain. C’était un peu le plan de base. On pourrait les avoir pour finir les matchs, je ne vais pas hésiter à proposer ce genre d’équipe. » Kenny Atkinson.

Malgré sa blessure, Irving séduit toujours les fans qui n’ont pas manqué de le plébisciter pour le All-Star Game avec 1,3 millions de votes et la deuxième place parmi les meneurs à l’Est. De quoi frustrer certaines personnes, mais le principal concerné ne voit pas le problème.

« Je pense que j’ai assez travaillé dans cette ligue pour être à ce niveau dans les votes, peu importe si je joue ou non. Personnellement, si je voulais voir un All-Star Game je voterais pour moi. Je vais aller sur le terrain et faire le spectacle. Mais en même temps, j’ai du respect pour tous les gars qui ont joué depuis le début de saison et qui méritent d’avoir cette place. » Kyrie Irving.

Via ESPN.