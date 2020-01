Richaun Holmes sur le flanc pour 2 à 3 semaines

- in Infos NBA

By Christopher Coustier

Sur le flanc depuis deux matchs suite à sa blessure à l’épaule contre les Warriors le 6 janvier dernier, Richaun Holmes devrait être réévalué dans deux à trois semaines. La blessure du pivot se situe au niveau de l’articulation de son épaule droite et non une entorse comme l’avait indiqué l’équipe au préalable.

Holmes connaît sa meilleure saison en carrière avec Sacramento, avec une moyenne de 13,1 points et 8,5 rebonds en 29,4 minutes par match, grâce à 37 titularisations lors de sa première saison aux Kings. Sa production intérieure devrait certainement manquer à l’équipe menée par Luke Walton.

« Il a été un pilier pour nous. » A déclaré Walton à Jason Jones du Sacramento Bee. « Il joue avec cette passion et ce feu et les fans de Sacramento l’apprécient pour ça. Il a beaucoup été décisif pour nous. Il a eu une sacrée année jusqu’à présent. »

La blessure d’Holmes permettra aux autres joueurs du secteur intérieur des Kings de gagner des minutes et notamment voir plus Dewayne Dedmon lui qui ronge son frein en attendant son transfert du côté de Sacramento. Les Kings ont été martelés par des blessures durant la première moitié de la saison, détenant le troisième pire bilan de la Conférence Ouest, soit 15 victoires pour 25 défaites. Toutefois, l’équipe n’est qu’à deux matchs de la huitième place de la conférence, avec des matchs à domicile prévus contre Orlando lundi et Dallas mercredi. Les Kings vont devoir assurer s’ils ne veulent pas prendre trop de retard sur leurs opposants de l’Ouest.