Stevens : « Plus important de jouer comme un All-Star plutôt que d’être nommé All-Star»; Williams : « S’ils y sont tous les 3, je me teins les cheveux en rose 1 mois »

Après son match à 11 points, 5 rebonds et 3 passes dans la victoire des Celtics 113-101 sur les Bulls hier, le rookie (22ème choix) Grant Williams n’avait envie de profiter de son temps de parole devant les journalistes pour ne discuter que d’une chose : ses coéquipiers candidats au All-Star Game. Il a même fait une promesse pour inciter les fans à voter pour eux.

« Pièce à conviction n°1 : Kemba Walker est le seul arrière, le seul joueur de la conférence en fait, à tourner à 22 points, 5 passes et 3.5 rebond par match. Il devrait sans aucun doute être titulaire au All-Star Game. Un joueur talentueux. N°2, Jayson Tatum, qui a récemment marqué 41 points avec 6 tirs à 3-points à 72% de réussite, tourne à 30 points de moyenne sur ces deux derniers matchs, et il fait partie partie des 4 joueurs de la conférence Est à tourner à 21 points et 6 rebonds par match. Une performance de haut niveau qui mérite d’être au All-Star Game. Enfin last but not least, Jaylen Brown, grand fan de ce joueur. Il tourne à 20 points et 7 rebonds, shoote à 49%. Il fait partie des trois arrières qui tournent à 7 rebonds de moyenne.