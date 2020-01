Détenteur du record de passes décisives en NBA entre 1988 et 1990 (26 en 1988 et 27 en 1989), John Stockton s’était fait déposséder de son record par Scott Skiles fin 1990 (30) et 15 jours plus tard il s’en approchait avec 28 offrandes face aux Spurs. Le meneur menait les siens à la victoire 124-102 avec une performance unique dans l’histoire puisqu’il compila 20 points à 8/12, 28 passes et 8 interceptions en 39 minutes !