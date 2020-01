- in Vintage

By Christophe Brouet

Il y a 27 ans : le duel légendaire entre Michael Jordan (64 pts) et Shaq (29 pts, 24 rbds, 5 ctrs)

Il y a 27 ans, le 16 janvier 1993, Michael Jordan réalisait sa seconde meilleure performance en carrière avec 64 points face au Magic du rookie Shaquille O’Neal. Ce jour-là Jordan n’a pas pu empêcher la défaite des siens en prolongation (124-128) malgré un 27/49 aux tirs en plus de 6 rebonds et 5 interceptions en 47 minutes. Il faut dire qu’en face Shaq avait compilé 29 points à 11/18, 24 rebonds et 5 contres.

L’intégralité du match