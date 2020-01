Trade entre les Hawks et les Wolves, Jeff Teague et Allen Crabbe déménagent !

Petite Woj Bom du jour : Atlanta s’est mis d’accord avec Minnesota pour transférer Allen Crabbe aux Wolves en échange de Jeff Teague et Treveon Graham.

Avec Teague, les Hawks récupèrent de l’expérience à la mène derrière Trae Young.

Teague tourne à 13.2 points, 2.6 rebonds et 6.1 passes par match en 27.8 minute et 34 rencontres, Crabbe 5.1 points, 2.3 rebonds et 1 passe en 18.6 minutes et 28 rencontres, Graham 5.2 points et 3 rebonds en 20.1 minutes et 33 matchs.