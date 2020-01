Voyage : Partez assister à 3 matchs NBA à Los Angeles ! 

Vous souhaitez vivre une expérience unique à L.A, vibrer au rythme des Lakers et Clippers, marcher sur Hollywood Boulevard, découvrir la jetée de Santa Monica, taper un basket sur le légendaire playground de Venice Beach, vous éclater aux Studios Universal ou encore admirer le panneau Hollywood ? Venez claquer votre Trip Double à L.A. ! 3 places se sont récemment libérées.

Cet été les deux équipes californiennes ont effectué un recrutement historique. Elles seront donc parmi les favorites à la succession des Raptors pour le titre de champion NBA. L’occasion parfaite pour vous rendre au Staples Center et vous imprégner de son ambiance, afin de voir LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis ou encore Paul George… mais aussi leurs adversaires, qui auront le couteau entre les dents !

Ca tombe bien on vous propose un package Trip Double exceptionnel avec au programme 3 matchs NBA, un Clippers – Nets, un Lakers – Nuggets mais aussi un Clippers – Mavs.

Notre package Trip Double comprend :

+Vol

Opéré par Air France/Delta Airline au départ de Paris Roissy/Charles de Gaulle en classe éco :

Départ le jeudi 12 mars à 10h15 de Paris Roissy/Charles de Gaulle -> Arrivée à Los Angeles le même jour à 14h00 heure locale via le vol Air France AF006

de Paris Roissy/Charles de Gaulle -> Arrivée à Los Angeles le même jour heure locale via le vol Air France AF006 Retour le mardi 17 mars 13h34 depuis Los Angeles -> Arrivée à Paris Roissy/Charles de Gaulle le mercredi 18 mars à 08h15 heure française via le vol Delta Airlines DL118

depuis Los Angeles -> Arrivée à Paris Roissy/Charles de Gaulle le heure française via le vol Delta Airlines DL118 Un bagage en soute jusqu’à 23 kg par personne et taxes d’aéroport incluses.

+ 5 nuits d’hôtel :

Le séjour se déroulera à l’hôtel 4 étoiles Hotel Hollywood Roosevelt (7000 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028) du 12 mars au 17 mars. Vous serez ainsi à quelques pas du Chinese Theatre, du Walk of Fame mais aussi non loin du Staples Center, des Studios Universal ou encore l’Hollywood Sign et le Griffith Observatory.

+ 3 matchs NBA :

Au Staples Center Los Angeles Clippers – Brooklyn Nets le 13/03/2020 à 19h30; Level 200

Au Staples Center Los Angeles Lakers – Denver Nuggets le 15/03/2020 à 18h; Level 300

Au Staples Center Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks le 16/03/2020 à 19h30. Level 200

+ Transferts

Les transferts aéroport-hôtel à l’arrivée et au départ son compris

Un transfert hôtel – Venice Beach aller/retour est également compris

+ Fan Experience, Playground Venice Beach

Rencontre et/ou séance de photos/dédicaces avec un joueur NBA après un des matchs. Ces rencontres sont validées plusieurs mois à l’avance, mais nous restons tributaires d’un empêchement de dernière minute dans des cas extrêmement rares, notamment blessure.*

Assister à l’échauffement des joueurs.*

On vous propose de passer 5 heures du côté de Venice Beach pour profiter du fameux playground ou alors de la plage. On vous y emmène en bus depuis l’hôtel et on vous ramène à l’hôtel.

*Sous réserve de disponibilité

Prix

En chambre triple (3 billets réservés)** : 1399€*** ttc par personne s oit au total 4197€

En chambre double (2 billets réservés)** : 1599€*** ttc personne soit au total 3198€

En chambre simple (1 billet réservé)** : 2199€*** ttc personne

** Un grand lit en chambre simple et double. Deux grands lits en chambre triple

*** tarif groupe pour 30 personnes.

Modalités de paiement

Pour réserver et payer lorsque vous avez fait votre choix, envoyez-nous un email à l’adresse tripdouble@basket-infos.com, en nous précisant votre choix de chambre et le voyage concerné. Nous vous enverrons les informations nécessaires pour régler par virement un acompte d’un montant égal à 35% du prix total du voyage. Le paiement du solde du prix du voyage devra être effectué par virement au plus tard le 1er mars. Avant cette échéance vous pourrez régler à tout moment le solde. Un email vous sera envoyé pour vous rappeler cette date.

Vous pouvez également opter pour le règlement de la totalité du montant du voyage.

Une fois le paiement effectué vous recevrez une facture, votre contrat, mais aussi un formulaire à remplir pour nous transmettre les coordonnées nécessaires à l’émission des billets d’avion, qui vous seront transmis dans les semaines suivants votre réservation.

Nombre de places

Le nombre de places est limité à 30 personnes, mais nous proposerons 20 places de plus à une condition différente (les places pour un des matchs seront différentes).

De plus le nombre minimum de personnes est fixé à 30 personnes et le voyage ne pourra être réalisé que si cette condition est atteinte au plus tard le 20 décembre. Si le nombre de 30 personnes n’est pas atteint, nous nous efforcerons toutefois de proposer aux voyageurs ayant réservé les mêmes conditions pour qu’ils puissent partir. Si le voyage venait à être annulé, les voyageurs seraient bien sûr remboursés.

Assurances

Aucune assurance ni assistance rapatriement n’est incluse dans le prix de nos voyages. Pour éviter toute prise de tête durant le voyage, mais aussi avant, nous vous conseillons fortement de souscrire à une assurance annulation et/ou multirisques. Notre partenaire Chapka Assurances vous propose plusieurs formules dont au moins une répondra à vos besoins et vous permettra de profiter sereinement de votre voyage, et éviter tout stress avant le départ. Pour plus d’informations et pour souscrire à une assurance c’est en cliquant ici chez notre partenaire Chapka Assurances

Attention : Cap Explorer doit impérativement être souscrit avant ou maximum dans les 48 heures suivant le versement du 1er acompte de votre voyage sauf pour la formule Assistance qui peut se souscrire jusqu’à la veille du départ.

Résolution du contrat

Une fois le voyage réservé et l’acompte payé, une annulation entraînera le paiement des frais mentionnés dans le tableau récapitulatif des frais prévu à l’article 5.2 des conditions générales de vente. Pour toute demande de modification du voyage, veuillez nous contacter à l’adresse tripdouble@basket-infos.com

Pour plus d’information sur la modification, l’annulation du contrat ou du voyage, rendez-vous ici dans les conditions générales de vente.

Formalités et conditions applicables en matière de passeports et de visas

Les ressortissants français désireux de se rendre aux États-Unis et titulaires d’un passeport électronique ou d’un passeport français à lecture optique délivré avant le 26 octobre 2005 sont susceptibles de bénéficier du Programme d’Exemption de Visa pour un séjour de 90 (quatre-vingt-dix) jours maximum. Ils doivent disposer d’un billet aller-retour.

Dans tous les autres cas, les passagers doivent être en possession d’un visa. Attention les délais de délivrance des visas peuvent être de plusieurs semaines. Dans tous les cas, renseignez-vous auprès de l’ambassade des États-Unis en France (amb-usa.fr).

Depuis le 12 janvier 2009, les voyageurs désireux de se rendre aux États-Unis dans le cadre du Programme d’Exemption de Visa sont désormais soumis à des conditions supplémentaires de contrôle de sécurité et doivent solliciter, 72 heures au moins avant leur départ, une pré-autorisation au moyen du processus suivant : remplir une demande sur le site officiel : https://esta.cbp.dhs.gov

Pour plus d’informations sur les passeports et visa, rendez-vous à l’article 13.1 de nos conditions générales de vente.

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie de son livret de famille

Pour les personnes à mobilité réduite, veuillez nous contacter au préalable sur tripdouble@basket-infos.com afin que nous puissions faire le nécessaire.

Nous vous conseillons également de consulter notre FAQ où vous trouverez sans doute les réponses à vos interrogations, mais aussi nos conditions générales de vente.