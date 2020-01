Plusieurs équipes dont Lakers et les Sixers aimeraient récupérer Derrick Rose !

La deadline des transferts c’est le 6 février et le marché devrait s’emballer dans les jours qui viennent. Aujourd’hui Yahoo! Sports balance le nom d’un joueur en forme dans des rumeurs : Derrick Rose !

Le MVP 2011 serait en effet dans le viseur de nombreux prétendants, dont les Lakers et les Sixers. Ces derniers, tout comme d’autres équipes, auraient fait part de leur intérêt pour récupérer le meneur dans un transfert. Les Clippers auraient aussi approché Detroit à son sujet mais les discussions avec les dirigeants du Michigan ne seraient pas allées bien loin.

Les Lakers et les Sixers sont à la recherche d’un meneur de jeu et l’intérêt n’est pas forcément surprenant, même si Rose ne retrouve que cette saison le poste 1. Depuis quelques semaines ils brillent puisqu’il est sur 9 matchs de suite à au moins 20 points et tourne en janvier à 23 points à 53.5% et 6.1 passes par match.

Sans doute au début d’une reconstruction, les Pistons, s’ils obtiennent des atouts intéressants, pourraient ne pas hésiter à le lâcher, mais les Sixers et les Lakers ne sont pas vraiment très bien armés niveau atouts.