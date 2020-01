Les Mavs craignent le pire pour Dwight Powell

- in Dallas Mavericks

By Christophe Brouet

Voilà des images que l’on n’aime pas voir. En fin de premier quart, le Canadien Dwight Powell s’est écroulé sur un départ en dribble, se prenant instantanément la tête. On pense forcément à une rupture du tendon d’Achille et c’est ce que l’IRM qu’il passera dans la journée devrait malheureusement confirmer.

« Nous craignons que ce soit grave, mais nous ne serons pas avant les tests. C’est vraiment un coup dur. Un gros coup dur. » Rick Carlisle

Ce serait en effet terrible pour le Canadien et les Mavs. Il réalise sa meilleure saison en carrière et est devenu un membre capital de l’équipe, pas étranger aux belles performances collectives des siens avec 9.6 points et 5.7 rebonds en tant que titulaire.