Le Heat serait parmi les équipes intéressées par Danilo Gallinari

Le Thunder, même s’il fait une saison surprenante, est en reconstruction et on peut penser qu’il n’est pas du tout à écarter que Sam Presti fasse des changements d’ici la deadline. Deux noms reviennent souvent dans les rumeurs ces derniers temps : Dennis Schröder et Danilo Gallinari.

Concernant l’Italien, c’est compréhensible puisque même s’il fait une excellente saison, il est en fin de contrat, ce qui veut dire qu’OKC pourrait tenter d’en récupérer une contrepartie et éviter ainsi de le perdre sans rien en échange lors de la free agency. Puis un joueur du profil de l’Italien pourrait forcément intéresser une équipe prétendante au titre ou aux playoffs.

Selon ESPN, plusieurs équipes auraient justement fait part de leur intérêt pour l’ailier, dont le Heat de Miami. A voir ce que les Floridiens seraient prêts à offrir, mais il se murmure qu’ils ne seraient pas très chauds pour céder leur rookie Tyler Herro.

Cette saison Gallo tourne à 19.2 points, 5.3 rebonds et 2.3 passes