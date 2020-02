Les Rockets tenteraient activement d’échanger Clint Capela

Ces dernières semaines le nom de Clint Capela a circulé dans les rumeurs de transferts et ce n’est pas surprenant puisque selon Woj les Rockets discuteraient activement avec plusieurs franchises de la conférence Est de scénarios de trade autour du Suisse.

L’objectif des Texans serait de récupérer un extérieur et ils discuteraient de scénarios de trade du Suisse qui leur permettrait de récupérer des tours de draft qui serviraient au final à obtenir ce fameux extérieur.

Atlanta serait une des équipes avec qui ils discuteraient car ces derniers rechercheraient un pivot. Ils auraient également contacté le Thunder pour Steven Adams et les Pistons pour Andre Drummond.

Capela est le meilleur atout des Texans, dont l’objectif est de gagner maintenant. Ce dernier tourne cette saison à 13.9 points et 13.8 rebonds et touche 14.9 millions cette année et doit toucher ensuite 16, 17.1 et 18.2 millions de dollars.