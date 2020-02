Michael Porter Jr. sur sa non-sélection au Rising Stars Challenge : « Je vais disputer les playoffs et ça vaut beaucoup plus pour moi »

S’il y a un bien un jeune joueur qui a dû être plus patient que les autres avant de pouvoir se montrer, c’est bien Michael Porter Jr. L’ailier des Nuggets a enfin entamé sa première saison en NBA après avoir du faire une croix sur celle de l’an dernier. Après 6 mois d’activité dans la ligue, Porter Jr se révèle être un atout dans la manche de Mike Malone.

Non-sélectionné au Rising Star Challenge, Porter Jr est tout de même amer face à cette décision, car il aurait dû en être si on s’en tient à ses stats. Notamment lors du mois de janvier lorsque des blessures à répétitions ont pointé le bout de leur nez du côté de Denver. Parmi les rookies, il s’est classé 6e en points marqués avec 12,3 points de moyenne, 2e avec 6,9 rebonds et est surtout l’un des meilleurs tireurs à 3pts avec 48 % de réussite.

Peut-être qu’on peut mettre ça sur son faible nombre de matchs cette saison. Pourtant, Zion Williamson qui a participé à seulement 4 rencontres a été sélectionné. Une logique pas tout à fait respectée donc. Porter Jr paye peut-être le fait d’avoir déjà été dans la ligue l’an dernier même s’il n’a pas disputé une seule rencontre.

Mike Malone a d’ailleurs tenu à féliciter son joueur, et ce même s’il ne faisait pas partie des joueurs sélectionnés au Rising Star Challenge, expliquant qu’il revenait déjà de loin et qu’il avait une deuxième partie de saison ainsi que des playoffs à préparer.

« Il sait que je mérite d’être sélectionné, d’en être, mais je vais disputer les playoffs, et ça vaut beaucoup plus pour moi que de jouer ce match. » A déclaré Porter. « Donc je vais continuer à travailler, me reposer pendant le All-Star Break et être prêt pour la seconde moitié de la saison. »

L’ailier a d’ailleurs expliqué que ça ne le dérangeait pas plus que ça d’être snobé et qu’il préférait se focaliser sur la réussite de l’équipe.

« Je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet. » A déclaré Porter. « Je vais juste continuer à travailler. Je m’inquiète plus pour l’équipe et nos résultats. » « Il a clairement d’autres chats à fouetter. » A expliqué Barton à ce sujet.

Cette non-sélection pourrait servir à Michael Porter Jr et notamment en guise de motivation pour le galvaniser. Cependant, le joueur ne souhaite pas non plus faire payer aux autres joueurs sa non-sélection.

« Je vais m’en servir comme motivation, mais je ne vais pas m’acharner sur ceux qui ont été pris. » A déclaré M. Porter. « C’est comme si j’allais sur le terrain et que je m’en voulais pour ne pas avoir réussi quelque chose, je vais juste rentrer et essayer de marquer le plus de points. Je veux juste jouer des matchs et jouer au jeu que j’aime tant. Mais c’est sûr, être snobé, ça me motive encore plus à être meilleur. Mais ça reste quand même la décision et je dois la respecter. »

Pour son coach, Porter Jr a encore des choses à apprendre et c’est normal, cependant, il est déjà satisfait des qualités dont son jeune joueur dispose.

« Ce type est une machine à rebonds. » A déclaré Malone. « Il y a deux choses qu’on ne peut pas enseigner dans ce jeu : un bon toucher de balle sur les tirs, la taille et la longueur. Je ne peux pas enseigner cela. Mais Michael lui, a déjà tout ça. »

La culture des Nuggets est présente dans l’esprit de Porter Jr, et cela le pousse à se dépasser chaque jour sans avoir la possibilité de se cacher derrière des excuses.