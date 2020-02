Les Knicks et les Lakers auraient discuté de Kyle Kuzma

Les Knicks ont viré leur président et d’ici la deadline c’est Scott Perry qui va se charger des dossiers, ce qui veut dire que la stratégie des New Yorkais pourrait changer. Si on en croit Shams, ils auraient justement fait part de leur intérêt pour Kyle Kuzma aux Los Angeles Lakers.

Aucune information sur ce qu’auraient pu proposer les New Yorkais dans ces discussions qui seraient préliminaires, mais il se murmure que Marcus Morris serait désormais disponible pour un transfert. Il intéresserait de nombreux prétendants, mais jusque là les Lakers n’ont jamais été cités parmi les équipes sur le coup, cependant on peut penser que les Knicks l’auraient proposé pour Kuzma.