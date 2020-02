Luke Kennard vers les Suns ? Elie Okobo transféré ?

Selon Woj, les Suns de Phoenix et les Detroit Pistons seraient en discussions à l’heure actuelle pour un deal concernant l’arrière Luke Kennard. Auteur d’une bonne saison, il est out depuis 22 rencontres et les Pistons, qui semblent vouloir entamer une reconstruction, l’auraient mis sur la liste des joueurs disponibles.

Les deux camps discuteraient d’un trade autour de lui et impliquant notamment le premier choix de draft des Suns, mais aussi Elie Okobo et Jevon Carter.

Kennard tourne à 15.8 points à 44.2% dont 39.9% à 3-pts, 3.5 rebonds et 4.1 passes en 32.9 minutes.

Possible package gaining traction for Kennard, per sources: Jevon Carter, Elie Okobo and a first-round pick. Suns imagine Kennard as a 30 minute-plus per game floor spacer to complement Devin Booker, Kelly Oubre, Jr., and Ricky Rubio. https://t.co/1iw2iqPmq2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 4, 2020