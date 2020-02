Ave un grand Giannis Antetokounmpo et un coup d’accélérateur, les Bucks dominent les Pelicans

Premier duel entre Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson, remporté par le MVP, qui mène les siens à la victoire 120-108, leur 43ème de la saison en 50 matchs. Avec 20 succès et 31 défaites, les Pelicans s’éloignent des playoffs.

Giannis a sorti une performance de MVP dans son duel très attendu avec Zion. Il compile 34 points à 12/17, dont 1/1 à 3-pts, 17 rebonds et 6 passes en 33 minutes alors que Zion est limité à 20 points à 5/19, 7 rebonds et 5 passes. Khris Middleton a signé un très bon match avec 20 points à 9/18 dont 2/5 de lin, 8 rebonds, 8 passes et 3 interceptions alors que Wesley Matthews ajoute 17 points à 5/9 de loin et Eric Bledsoe 16 points à 7/20, 6 rebonds et 7 passes. Les Bucks terminent à 47.1% dont un petit 11/36 de loin et perdent 1 ballons mais limitent les Pelicans à 38.4% dont un horrible 14/49 à 3-pts et 17 ballons perdus. Brandon Ingram sort encore un excellent match avec 20 points à 12/19 dont 3/9 à 3-pts, 7 rebonds et 2 interceptions.

Les Pelicans ont effectué une bonne première mi-temps, menant la majeure partie du temps dans le sillage de Brandon Ingram, Zion Wlliamson et Lonzo Ball et grâce à 10 tirs à 3-pts réussis alors que les visiteurs shootaient à 4/19 de loin. Résultat à la pause les Pelicans menaient 61-58. C’est au retour des vestiaires que la rencontre a basculé en faveur de la meilleure équipe NBA. Sous l’impulsion de Giannis, intenable, auteur de 16 points dans le quart, les Bucks ont mis un éclat aux Pelicans, très maladroits sur le quart (9/27). Ils ont passé un terrible 22-3 pour prendre 18 puis 19 points d’avance. Les Bucks ont entamé le dernier quart avec une avance de 15 points et ont contrôlé jusqu’au buzzer.