Discussions terminées entre Wolves et Warriors ? Ca chauffe entre les Rockets, Wolves et Hawks

Edit : Selon Shams les Rockets, Hawks et Wolves seraient en discussions sérieuses pour un deal qui enverrait Convington aux Rockets et Capela aux Hawks. Les Wolves pourraient eux récupérer Evan Turner et des choix de drafts .

Sources: Minnesota, Atlanta, Houston are in serious discussions on a deal that would send Robert Covington to Rockets and Clint Capela to the Hawks. Evan Turner and draft compensation involved in current talks to Timberwolves. Potential fourth team too. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2020

4h45 : Des nouvelles du dossier D’Angelo Russell et des discussions entre les Warriors et les Wolves. Selon Shams cela s’est refroidi puisque les Wolves ne seraient pas prêts à s’aligner sur les demandes des Californiens pour lâcher leur meneur de jeu. De ce fait les Warriors auraient décidé de passer leur chemin. Ces derniers aimeraient alléger leur masse salariale, tout en récupérer des choix de draft.

Toutefois Woj rapporte que les Wolves, Rockets et Hawks continueraient de discuter d’un deal à 3 qui doit permettre aux Rockets de récupérer Robert Covington, aux Hawks d’accueillir Clint Capela et aux Wolves d’amasser des atouts pour pouvoir faire affaire avec les Warriors afin d’enrôler Russell.

Golden State is moving on from D’Angelo Russell conversations with Minnesota at this juncture, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Warriors have been clear with Minnesota on price point — and Timberwolves, to this point, are not willing to meet it. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2020