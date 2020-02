Il y a 31 ans se déroulait un des concours de dunks les plus légendaires, avec un duel au sommet entre Michael Jordan et Dominique Wilkins au Chicago Stadium, l’antre de MJ. Ce dernier défendait son titre face à Wilkins, Clyde Drexler, Jerome Kersey, Otis Smith, Greg Anderson et Spud Webb. Ce concours allait se résumer à un face à face Jordan – Wilkins, remporté par le Bull, ce qui fait encore parler 32 ans plus tard.