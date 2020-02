Le Heat serait aussi chaud sur le dossier Danilo Gallinari

Edit : Alors qu’il se murmure que les discussions entre le Heat et les Grizzlies seraient avancées pour Andre Iguodala, Woj rapporte que Pat Riley voudrait aussi récupérer Danilo Gallinari. Il travaillerait à l’heure actuelle à un deal avec OKC.

Souci pour l’instant, le Heat est seulement 12 330$ sous le hard cap et ils ne peuvent pas transférer leur premier choix de draft à moins de retirer la protection du premier choix de celui du OKC. De plus ils n’ont pas de second tour à utiliser.

The Heat are currently $12,330 below the hard cap. They cannot trade a first-round pick unless they remove the 2023 1st rd. pick protection to OKC. They also don’t have a second to use in a deal. Iguodala earns $17.2M and Gallinari $22.6M. https://t.co/Kc1LIDBV2B

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 6, 2020