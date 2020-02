Le secret de la recette victorieuse des Raptors est simple pour Serge Ibaka : « Quand ça va mal, nous restons soudés »

Cette nuit, les Raptors ont établi un record de franchise en remontant un déficit de 19 points pour s’imposer contre Indiana 119 à 118. En effet, cela constitue leur douzième victoire consécutive et Toronto peut en être fier. Nick Nurse a tout d’abord tenu à féliciter Serge Ibaka, auteur d’un trois-points salvateur à 30 secondes de la fin pour passer devant les Pacers.

Ibaka a terminé la rencontre avec 30 points, 7 rebonds et 3 passes, une bien belle contribution pour l’ailier fort des Raptors. Toronto a aussi pu compter sur Kyle Lowry, qui a compilé 32 points 10 passes et 8 rebonds frôlant ainsi le triple-double. Pascal Siakam de son côté a contribué à la victoire avec 25 unités, Terence Davis a ajouté 11 points tandis que Fred VanFleet termine la rencontre avec 10 points.

Selon le Elias Sports Bureau, les Raptors sont les sixièmes champions en titre des 35 dernières saisons à enregistrer la plus longue série de victoires de leur franchise. Quatre des cinq précédentes franchises sont retournées en finale après ça et trois d’entre elles ont gagné le titre. Une statistique qui montre bien que les Raptors même orphelins de Kawhi Leonard ne seront pas à prendre à la légère lors des playoffs.

Pour Kyle Lowry, cette série de victoires n’est rien d’autre que le fruit d’un travail collectif acharné. Même son de cloche du côté de Serge Ibaka, pour qui cette équipe de Toronto semble très soudée dans la victoire comme la défaite et joue dur chaque soir.

« Nous jouons 48 minutes. » a déclaré Lowry. « C’est comme ça qu’on joue. On s’est donné une chance, on a mis la pression, on a rentré quelques tirs, on est devenus agressifs et on a mieux joué en défense sur la dernière ligne droite. »

« Nous sommes déjà passés par là, même en play-offs. Nous avons donc cet état d’esprit de ne jamais abandonner, nous continuons à nous faire confiance et on ne pointe personne du doigt. » a déclaré Serge Ibaka. « Quand ça va mal, nous restons soudés, et je pense que c’est ce qui nous rend très spéciaux. »