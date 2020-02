Steve Kerr sur ses retrouvailles avec Kevin Durant : « Ça me manque de regarder ses séances d’entraînement. »

Hier soir à l’occasion de la rencontre entre Brooklyn et Golden State, c’était le moment des retrouvailles pour Kevin Durant et ses anciens coéquipiers. En effet, après la défaite 129-88 des Warriors sur le parquet du Barclays Center, Stephen Curry et KD ont pu discuter ensemble. Steve Kerr de son côté était content de revoir son ancien joueur, qu’il n’avait pas vu depuis son départ de la baie d’Oakland cet été.

« Nous n’avons pas parlé pendant la saison, mais je l’ai vu cet été, et nous avons pu bien discuter. » A déclaré Kerr. « Le principal est que je veux qu’il soit en bonne santé et qu’il reprenne le jeu. Il aime tellement ce sport. Ça me manque de regarder ses séances d’entraînement personnelles après l’entraînement d’équipe. C’était un joueur avec une routine d’entraînement fascinante, et je le pense sincèrement. C’était amusant de regarder ça tous les jours, donc ça me manque. »

Steve Kerr a d’ailleurs ajouté que le rôle de KD était semblable hier sur le banc, à celui qu’il avait à Golden State lorsqu’il était blessé.

« Il était très bruyant, tout comme Steph Curry l’est maintenant pour nous avec Klay Thompson. » A expliqué Kerr avant le match de mercredi. « C’est comme ça que Kevin était l’année dernière, donc ça ne me surprend pas du tout cette année alors qu’il continue à guérir. Il essaye toujours d’aider de toutes les manières possibles. »

En saluant tout ses anciens partenaires, Durant a aussi adressé une accolade à Draymond Green, pourtant, on savait que la relation entre les deux joueurs avait des côtés sulfureux notamment à cause de la fameuse altercation contre les Clippers l’an dernier. En effet, on se souvient de cette altercation où les deux hommes s’étaient envoyé des mots doux sur le terrain, et dans les vestiaires après une défaite. KD avait d’ailleurs déclaré en octobre à ESPN qu’il regrettait cet incident.

« J’aurais préféré que cela n’arrive pas. » A déclaré Durant dans une interview accordée en octobre à ESPN. « J’ai l’impression que c’était une situation qui aurait certainement pu être évitée. »

Ce match d’hier était aussi le grand retour de D’Angelo Russell au Barclays Center, et les fans ne se sont pas fait attendre pour montrer au jeune joueur ô combien il était apprécié. On a pu constater des chants « Thank u DLo » lors du premier quart-temps lorsqu’il était sur la ligne des lancers francs et le joueur a fortement apprécié le geste.