Le 8 février 1998 Michael Jordan disputait ce qu’on pensait être son dernier All-Star Game et forcément ce soir-là il a brillé. Il a mené la conférence Est à la victoire avec 23 points à 10/18, 6 rebonds et 8 passes pour décrocher un nouveau titre de MVP. Voici l’intégralité de ce match où on retrouvait également Shaq, Kobe Bryant, Karl Malone, Reggie Miller, Grant Hill, Kevin Garnett, Tim Duncan ou encore David Robinson. On avait notamment eu un duel avec Kobe Bryant

La feuille de match