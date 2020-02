Utah se reprend dans la douleur et la polémique face aux Blazers d’un énorme Damian Lillard, privés de 2 pts cruciaux

Alors qu’il se démène pour maintenir les espoirs de playoffs de son équipe, Damian Lillard (42 points à 16/30, 6 rebonds, 6 passes) a eu le droit à une douche froide cette nuit à Salt Lake City : alors qu’un goaltending aurait dû être sifflé à Rudy Gobert dans les 10 dernières secondes sur une tentative de layup avec la planche du meneur pour égaliser, les arbitres n’ont pas sifflé et Utah, alors devant de 2 points, a pu filer vers la victoire 117-114. Une fin de match venue gâcher les bonnes performances de Bojan Bogdanovic (27 points) et Donovan Mitchell, auteur d’un layup pour passer devant à 19.5 secondes de la fin.

Mike Conley a ajouté 18 points pour Utah, Rudy Gobert 16 points et 14 rebonds pour mettre fin à une série de 5 défaites. Aux côtés de Lillard, C.J. McCollum a lui terminé à 27 points, Gary Trent 16 et Mario Hezonja 11 points. Mené de 13 points en début de 3ème quart (Portland a shooté à 75% dans le 1er quart-temps et menait 72-58 à la mi-temps), le Jazz a passé un 20-6 à ses adversaires et a pris l’avantage 86-85 sur un 3-points de Joe Ingles.

L’écart est passé à 106-99 sur un autre tir primé cette fois signé Bogdanovic, mais Portland a égalisé sur 2 paniers consécutifs de Lillard dans la dernière minute. Mitchell a rentré son layup pour passer devant, puis Gobert est venu contrer une tentative de layup de Lillard. Le goaltending est clair (le ballon avait déjà touché la planche), mais rien n’a été sifflé.