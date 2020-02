Le jour où Larry Bird s’est amusé avec les Blazers en jouant main gauche

Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’une des performances les plus incroyables de l’histoire de la ligue. Le 14 février 1986 les Boston Celtics se déplaçaient à Portland et ce jour-là Larry Bird a sorti un triple-double monstrueux avec 47 points à 21/34, 3/3 à 3-pts, 14 rebonds, 11 passes et 8 ballons perdus. Pour couronner le tout il a inscrit le shoot de la gagne mais ce qui est le plus remarquable dans cette prestation, c’est qu’il a rentré 10 de ses 21 tirs de la main gauche, comme il l’avait annoncé à ses coéquipiers et aux médias.