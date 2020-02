LeBron James et sa legacy : « Vous pouvez vous inspirer de ce que j’essaye de transmettre »

Toujours l’un des joueurs les plus attendus du week-end des étoiles, LeBron James a été interrogé sur sa fameuse « legacy » et ce qu’on dirait de lui dans plusieurs décennies. Mais le King ne semble pas s’en préoccuper pour l’instant.

Mais le Laker a tout de même eu un mot pour tous ceux qui essayent de s’inspirer de lui et de sa carrière.

« D’abord, essayez d’être meilleur que ce que je ne le suis. Utilisez ce que je fais, utilisez mes mots. Vous pouvez vous inspirer de ce que j’essaye de transmettre. Mais aussi bon que vous soyez dans ce que vous aimez, vous devez tout donner. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose sans fournir le travail qu’il faut. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe ce que c’est. Cela peut être athlète professionnel, artiste, médecin, président des États-Unis, n’importe quoi, vous devez fournir ce travail. Et je pense que si vous le faites, les résultats viendront. Et le plus important, vous devez aussi trouver le bonheur. Si vous appréciez ce que vous faites, si vous vous amusez, ça vous rendra la vie plus facile. Cela rend tout ça tellement plus simple lorsque c’est quelque chose que vous aimez vraiment faire que vous ne le voyez même pas comme un travail. » LeBron James