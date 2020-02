Divorce quasiment acté entre les Cavaliers et John Beilein !

Edit : Selon The Athletic John Beilein et les Cavaliers seraient en discussions avancées pour un divorce. Les deux camps devraient toujours un accord d’ici mercredi et l’ancien coach de Michigan devrait faire une croix sur le reste de son contrat. Il avait signé pour 4 ans pour un salaire d’environ 4 à 4.5 millions de dollars.

Sa première expérience en NBA à 67 ans a donc tourné donc au fiasco. Il n’a jamais réussi à unir son vestiaire derrière lui et dès le début de saison des joueurs se sont plaints anonymement de ces méthodes.

JB Bickerstaff devrait prendre la suite et devenir le 6ème coach en 7 saisons des Cavaliers. Et ce ne sera pas pour un intérim selon Woj.

Sources: Cavaliers, John Beilein in advanced talks about parting ways by Wednesday — and Beilein walking away from remainder of his contract.

