Le 18 février 1996 Michael Jordan et Scottie Pippen ont réalisé un fait rare dans l’histoire, marquer au moins 40 points lors de la même rencontre. Ce soir-là à Indiana Michael a signé 44 points à 16/29 et 7 passes alors que Scottie compilait 40 points à 14/26, 10 rebonds et 5 interceptions pour une victoire 110-102. Dans l’histoire c’est arrivé à seulement 21 reprises. Kawhi Leonard et Paul George l’ont fait en décembre.