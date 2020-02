Saison déjà terminée pour Kris Dunn ?

Si Wendell Carter Jr. espère revenir à la compétition pour le match de jeudi face aux Hornets, les Bulls seront encore une fois privés de Kris Dunn selon NBC. Le meneur de jeu est out depuis le 4 février en raison d’une entorse du ligament collatéral médial du genou droit et les Bulls avaient annoncé une réévaluation au bout de deux semaines. Toutefois, si on en croit NBC, il y aurait un sentiment accru qu’il va manquer la fin de saison.

Ce serait une nouvelle pour le meneur de jeu, qui avait fait ses preuves et réalisait une bonne saison à l’approche de sa free agency (il sera free agent avec restriction). Depuis le début de l’exercice, il affiche 7.3 points à 44.4% dont 25.9% à 3-pts, 3.6 rebonds, 3.4 passes et 2 interceptions en 24.9 minutes.

Les Bulls espèrent pouvoir récupérer Otto Porter Jr. et Lauri Markkanen d’ici la fin du mois.